Львовский апелляционный суд оставил Медведчука под стражей

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.

Ранее ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В пятницу, 20 мая, во Львовском апелляционном суде рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов в интересах обвиняемого Виктора Медведчука на определение следователя судьи Лычаковского районного суда г. Львова от 16 апреля 2022 года о содержании под стражей", – говорится в сообщении.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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