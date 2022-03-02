Ляшко: Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в больницы и соцучреждения

Ляшко: Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в больницы и соцучреждения

Российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.

Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в места, где самая сложная ситуация.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Вицепремьер Ольга Стефанишина на постоянной связи, я постоянно общаюсь ежедневно с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге для того, чтобы были организованы гуманитарные коридоры, для того, чтобы мы могли доставить лекарства, продукты в учреждения здравоохранения и социальные учреждения", — заметил Ляшко.

По его словам, в Чернигове в течение трех дней из-за действий российских террористов оказался отрезанным от поставки психоневрологический диспансер, из-за отключения электричества страдают больницы в Мариуполе.

Министр также подчеркнул, что российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.

Как сообщалось, ранее в Офисе Омбудсмена заявили, что враг уничтожает жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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В Киеве российская артиллерия обстреляла больницу "Охматдет".

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В Ахтырском районе Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. "Быстрые" российские военные не пропускают, местность вокруг заминирована.

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