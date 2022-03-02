Ляшко: Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в больницы и соцучреждения

Российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.
Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в места, где самая сложная ситуация.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.
"Вицепремьер Ольга Стефанишина на постоянной связи, я постоянно общаюсь ежедневно с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге для того, чтобы были организованы гуманитарные коридоры, для того, чтобы мы могли доставить лекарства, продукты в учреждения здравоохранения и социальные учреждения", — заметил Ляшко.
По его словам, в Чернигове в течение трех дней из-за действий российских террористов оказался отрезанным от поставки психоневрологический диспансер, из-за отключения электричества страдают больницы в Мариуполе.
Министр также подчеркнул, что российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.
Как сообщалось, ранее в Офисе Омбудсмена заявили, что враг уничтожает жилые дома, больницы, детские сады и школы.
- 1 марта в Киевской области российские террористы расстреляли автомобиль и убили врача-анестезиолога.
- В Киеве российская артиллерия обстреляла больницу "Охматдет".
- В Харькове 28 февраля в результате обстрела из реактивной артиллерии с ранениями разной тяжести госпитализированы 15 военных и 16 гражданских, одна женщина скончалась.
- Вблизи Херсона враг нанес удар по карете скорой помощи, водитель и раненый украинский военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.
- В Ахтырском районе Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. "Быстрые" российские военные не пропускают, местность вокруг заминирована.
- В Чернигове без тепла и света остались гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница, уничтожен детский сад.
- После обстрелов из тяжелой артиллерии в больницах Мариуполя Донецкой области находятся 47 гражданских лиц, в том числе 17 в тяжелом состоянии.
- В Василькове Киевской области враг обстрелял детский интернат.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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