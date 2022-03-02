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Ляшко: Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в больницы и соцучреждения

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Ляшко: Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в больницы и соцучреждения

УНИАН

Российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.

Украина договаривается о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в места, где самая сложная ситуация.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Вицепремьер Ольга Стефанишина на постоянной связи, я постоянно общаюсь ежедневно с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге для того, чтобы были организованы гуманитарные коридоры, для того, чтобы мы могли доставить лекарства, продукты в учреждения здравоохранения и социальные учреждения", — заметил Ляшко.

По его словам, в Чернигове в течение трех дней из-за действий российских террористов оказался отрезанным от поставки психоневрологический диспансер, из-за отключения электричества страдают больницы в Мариуполе.

Министр также подчеркнул, что российские захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.

Как сообщалось, ранее в Офисе Омбудсмена заявили, что враг уничтожает жилые дома, больницы, детские сады и школы.

  • 1 марта в Киевской области российские террористы расстреляли автомобиль и убили врача-анестезиолога.
  • В Киеве российская артиллерия обстреляла больницу "Охматдет".
  • В Харькове 28 февраля в результате обстрела из реактивной артиллерии с ранениями разной тяжести госпитализированы 15 военных и 16 гражданских, одна женщина скончалась.
  • Вблизи Херсона враг нанес удар по карете скорой помощи, водитель и раненый украинский военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.
  • В Ахтырском районе Сумской области российские танки расстреляли автобус с гражданскими. "Быстрые" российские военные не пропускают, местность вокруг заминирована.
  • В Чернигове без тепла и света остались гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница, уничтожен детский сад.
  • После обстрелов из тяжелой артиллерии в больницах Мариуполя Донецкой области находятся 47 гражданских лиц, в том числе 17 в тяжелом состоянии.
  • В Василькове Киевской области враг обстрелял детский интернат.

Польша на границе развернула "гуманитарные пункты" для украинцев

Польша на границе развернула "гуманитарные пункты" для украинцев

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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