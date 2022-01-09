"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия": Боррель и Блинкен обсудили наращивание сил РФ

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия": Боррель и Блинкен обсудили наращивание сил РФ

Они подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили наращивание военной мощи России вокруг Украины.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Европейскою внешнеполитическою службу.

Разговор представителей двух стран прошел после того, как Боррель посетил Украину, в том числе линию соприкосновения на востоке страны.

"Они подтвердили поддержку Европейским союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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Блинкен и Боррель подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и высокую цену.

Стороны обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после предложений РФ относительно взглядов на механизмы безопасности в Европе.

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС подтвердили прочность партнерства Соединенных Штатов и Евросоюза и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности.

Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Европейского союза.

Ранее Блинкен заявил, что убежден, что РФ стремится бросить вызов международной системе. По словам Блинкена, действия Москвы угрожают создать новый прецедент в Европе, когда предметом обсуждения становятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности относительно нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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