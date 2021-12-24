Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия: в ЕС призвали Россию прекратить эскалацию

Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия: в ЕС призвали Россию прекратить эскалацию

Боррель и Кулеба договорились поддерживать тесные контакты.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель на фоне наращивания российских войск возле границ нашего государства заявил, что любая военная агрессия Россия против Украины "будет иметь огромные последствия". Он отметил необходимость деэскалации России и полного выполнения Минских договоренностей.

Об этом он сказал 23 декабря во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба дипломатической службы ЕС.

"Высокий представитель подтвердил твердую и постоянную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену. Он подчеркнул необходимость деэскалации России и полного выполнения Минских договоренностей", — говорится в пресс-релизе по итогам разговора.

Боррель также прокомментировал ультиматумы России о неприятии Украины в НАТО.

"ЕС тесно сотрудничает с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в частности, в отношении двух проектов договоров, влияющих на архитектуру европейской безопасности, представленных Россией. Любая подлинная дискуссия о безопасности в Европе должна опираться на обязательства ОБСЕ и ООН – настоящие опоры архитектуры европейской безопасности – и не приводить к их размыванию. ЕС остается приверженным праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель и Кулеба договорились также поддерживать тесные контакты.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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