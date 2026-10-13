Любимая блоггерша Трампа «проехалась» по нему после соглашения с Путиным

Дональд Трамп и Лора Лумер / © elle.rs

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Известная американская блоггерша, ультраправая активистка и поклонница Дональда Трампа Лора Лумер снова встала на сторону Украины — на этот раз после объявленных договоренностей Вашингтона с Москвой и российских ударов после заявлений об «энергетическом перемирии».

Об этом Лумер написала в соцсети X.

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Блогерша заявила, что поддерживает украинцев, и обвинила Владимира Путина в демонстративном игнорировании договоренностей, о которых заявляла администрация Трампа.

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«Я поддерживаю народ Украины. Путин явно ни во что не ставит нашу администрацию и нашу страну. Вчера он нарушил режим прекращения огня в энергетической сфере, что стало демонстративным вызовом президенту Трампа», – написала Лумер.

Она также выразила поддержку украинцам, продолжающим страдать от российских атак.

«Мои мысли — с народом Украины, который продолжает терпеть удары российских баллистических ракет», — добавила блоггер.

Лумер уже становилась в защиту Зеленского

Это не первое за последние дни заявления Лумер, которое расходится с риторикой Трампа по Украине. Ранее американский президент заявил, что Украине нужен новый лидер. В ответ Лумер фактически встала на защиту Владимира Зеленского и объяснила, что отсутствие выборов в Украине связано с продолжающимся Россией военным положением и войной.

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По ее словам, требовать замены Зеленского нелогично, поскольку выборы смогут пройти после завершения войны.

«Путин может легко прекратить атаковать Украину. Он отказывается. Прекратите войну и Украина проведет выборы. Почему больше людей не злы на Путина? Он является источником каждой проблемы, связанной с войной между Россией и Украиной», – писала Лумер.

Она также отмечала, что украинцы, прежде всего, пытаются выжить в условиях войны.

Соглашением с Путиным Трамп поднял против себя «бунт»

Дизельное соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным уже повлекло сопротивление как в Европе, так и внутри самих США. Союзники Вашингтона заявляют, что не собираются ослаблять санкции против России, а американские политики подвергают сомнению законность решения президента.

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Германия подтвердила, что и в дальнейшем будет полностью соблюдать санкционный режим ЕС и не планирует возобновлять закупки российских энергоносителей. В Берлине подчеркнули, что поддержка Украины остается неизменной, а страна уже несколько лет не зависит от российской нефти.

Параллельно скандал разразился и в США. Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что есть «веские основания» полагать, что Трамп может не соблюдать действующее законодательство, которое после полномасштабного вторжения РФ запретило импорт российской нефти.

Тиллис также дал понять, что вопрос дизельного соглашения может повлиять на поддержку президентских инициатив в Конгрессе. Отдельно он обратил внимание на сотрудничество России с Ираном и предостерег, что дополнительные доходы Москвы могут косвенно поддерживать действия, направленные против американских военных.

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