Люблинский треугольник: Зеленская в США встретилась с первыми леди Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН.
Об этом он заявил в своем ночном видеообращении.
Разумеется, выступление состоится в видеоформате.
«Но каким бы ни был формат, позиция нашего государства прозвучит, как всегда, четко и весомо», — отметил он.
Также уже начался визит первой леди Украины в Соединенные Штаты, стартовали встречи в рамках Генассамблеи ООН.
Елена Зеленская уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы – формат Люблинского треугольника. А также приняла девять жен президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках Саммита первых леди и джентльменов.
«Это первое такое мероприятие в рамках нашего формата сотрудничества. Важные решения ожидаем после встреч Премьер-министра Украины Шмыгаля с лидерами государств на полях Генассамблеи», — резюмировал глава государства.
Напомним, в рамках своего визита в Лондон Елена посетила прием в Букингемском дворце, который организовал король Чарльз III и королева-консорт Камилла для высокопоставленных гостей и королевских особ.
Первая леди Украины также встретилась с принцессой Уэльской Кэтрин. Они обе были одеты в черный наряд и сидели с обеих сторон от камина в креслах из клетчатой ткани с розовыми орхидеями на заднем плане. О чем говорили Кэтрин и Елена, не сообщается.
Заметим, что ранее первая леди рассказала о том, как война изменила отношения с Зеленским.
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