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Люблинский треугольник: Зеленская в США встретилась с первыми леди Польши и Литвы

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Люблинский треугольник: Зеленская в США встретилась с первыми леди Польши и Литвы

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом он заявил в своем ночном видеообращении.

Разумеется, выступление состоится в видеоформате.

«Но каким бы ни был формат, позиция нашего государства прозвучит, как всегда, четко и весомо», — отметил он.

Также уже начался визит первой леди Украины в Соединенные Штаты, стартовали встречи в рамках Генассамблеи ООН.

Елена Зеленская уже встретилась с первыми леди Польши и Литвы – формат Люблинского треугольника. А также приняла девять жен президентов и премьер-министров из разных стран в Украинском институте Америки в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

«Это первое такое мероприятие в рамках нашего формата сотрудничества. Важные решения ожидаем после встреч Премьер-министра Украины Шмыгаля с лидерами государств на полях Генассамблеи», — резюмировал глава государства.

Напомним, в рамках своего визита в Лондон Елена посетила прием в Букингемском дворце, который организовал король Чарльз III и королева-консорт Камилла для высокопоставленных гостей и королевских особ.

Первая леди Украины также встретилась с принцессой Уэльской Кэтрин. Они обе были одеты в черный наряд и сидели с обеих сторон от камина в креслах из клетчатой ткани с розовыми орхидеями на заднем плане. О чем говорили Кэтрин и Елена, не сообщается.

Заметим, что ранее первая леди рассказала о том, как война изменила отношения с Зеленским.

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