"Люблю вас, не подведу": Зеленский поблагодарил за доверие в третью годовщину своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский в третью годовщину своей инаугурации в должности поблагодарил граждан за доверие.
Зеленский также признался, что гордится быть президентом.
Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 мая.
"Сегодня – три года, как я стал президентом Украины. Спасибо за доверие. Горжусь тем, что я – президент. Люблю вас! Не подведу! Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Отметим, что именно 20 мая 2019 года в здании парламента состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. В частности, с этим президента поздравил советник главы его офиса Михаил Подоляк, написав, что Зеленский – человек, который оказался в нужное время в нужном месте.
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