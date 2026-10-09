Гжегож Браун / © Associated Press

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Лидер польской ультраправой партии «Конфедерация Короны Польской» Гжегож Браун заявил, что обожает запах российского газа и призвал восстановить проект «Северный поток».

Об этом сообщает радиостанция RMF24.

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«Депутат Европарламента Браун и представители „Конфедерации польской короны“ вместе с политиками от партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ) призвали правительство Германии возобновить проект „Северный поток“ и объявили о возобновлении экономического сотрудничества с Россией», — говорится в сообщении.

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С польской стороны кроме Брауна присутствовали депутаты Роман Фриц и Славомир Оздик. АдГ представляли, в частности, член бундестага Штеффен Котре и местные активисты партии.

Политики подвергли критике «Зеленый курс», декарбонизацию и климатическую политику Евросоюза. По их словам, европейской экономике необходим доступ к более дешевым источникам энергии, включая уголь и газ из России.

Браун в своем выступлении заявил о необходимости возобновления политического диалога между Польшей, Германией и Россией. По его мнению, Варшава не должна бойкотировать энергетические проекты, соединяющие Берлин и Москву.

В конце своей речи он перефразировал цитату из фильма «Апокалипсис сегодня», заявив, что любит запах российского газа утром.

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Напомним, Гжегож Браун разбил памятник и место захоронения воинов УПА, погибших в борьбе с НКВД в 1946 году. Памятник расположен недалеко от границы с Украиной. МИД Украины осудило этот акт вандализма, а правоохранители расследуют дело «за оскорбление украинской национальной группы».

Дата публикации 12:29, 09.10.26 Количество просмотров 10 Евродепутат Браун призвал восстановить Nord Stream и привлечь Польшу - видео

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