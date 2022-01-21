"Любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой": Джонсон и Шольц обсудили российскую агрессию

"Любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой": Джонсон и Шольц обсудили российскую агрессию

Джонсон и Шольц выразили глубокую озабоченность продолжающимися дестабилизирующими действиями России в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации на границе России и Украины.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России", - говорится в сообщении.

Также Джонсон и Шольц выразили "глубокую озабоченность продолжающимися дестабилизирующими действиями России в Украине".

Они предупредили, что любое вторжение на Украину будет серьезной стратегической ошибкой.

При этом Джонсон подчеркнул важность совместной работы союзников по НАТО по скоординированному реагированию.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу, и премьер-министр заявил, что надеется на тесное сотрудничество с канцлером Шольцем на протяжении всего их председательства в G7", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает. Его заявление содержало намек на слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.

Читайте также:

Провал переговоров: российские оперативники готовят повод для масштабного вторжения в Украину