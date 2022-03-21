Любой враг, который ступит на землю в направлении Волыни или Ровно, там и останется – Монастырский

Любой враг, который ступит на землю в направлении Волыни или Ровно, там и останется – Монастырский

Он планирует в ближайшее время вместе со своей командой посетить местность и пообщаться там с людьми.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что Волынь ждет любого захватчика, и выразил убеждение, что любой враг, который ступит на украинскую землю в направлении Волынской области или Ровенщины, там и останется.

Об этом он заявил в эфире украинских телеканалов, пишет Укринформ.

В частности, речь шла об информации о том, что из Беларуси собираются военные идти через Волынь или Волынь. Монастырский со своей стороны отметил, что подтверждение этой информации "есть у больных председателей руководителей Беларуси и РФ".

"Мы оцениваем, наша разведка сейчас оценивает эту возможность как вероятную. Волынь ждет пока любого агрессора. Традиции обороны Волыни идут в глубокие предыдущие годы, — и воины УПА, и их потомки получили оружие; также ВСУ, территориальная оборона, добровольцы, волонтеры, гражданские лица готовы встречать врага, в том числе и в том направлении", — проинформировал министр.

Также должностное лицо планирует в ближайшее время вместе со своей командой посетить ту местность, ознакомиться с рядом вещей и пообщаться там с людьми.

"Я убежден, что это направление у нас надежно закрыто, и что любой враг, который ступит на землю на направлении Волыни или Ровно, там и останется", — резюмировал Монастырский.

Читайте также:

Белорусский оппозиционер рассказал об угрозе нападения Беларуси на Украину