Любые мирные инициативы о Украине должны быть согласованы с Вашингтоном — Стармер

Любой мирный план по Украине должен реализовываться в сотрудничестве с США.

Об этом он заявил на пресс - конференции.

"Моя позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать вместе с Соединенными Штатами. Я думаю, вы знаете, что мы говорим с США ежедневно. Поэтому позиция по необходимости делать это совместно с Соединенными Штатами не изменилась, и именно поэтому мы ведем эти детальные дискуссии, которые мы ведем", – сказал он.

По его словам, президент Трамп полностью привержен достижению длительного мира, который необходим Украине, и все его действия направлены именно на эту цель. Также он подчеркнул, что отношения между Великобританией и Соединенными Штатами Америки являются наиболее тесными среди всех стран-союзников, такими они оставались в течение десятилетий и такими же будут в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что на виртуальном саммите "коалиции желающих" договорились ускорить работу над поддержкой возможного мирного соглашения. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Путин рано или поздно будет вынужден сесть за переговоры.

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