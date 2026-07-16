«Люди делают то, что хотят»: Зеленский сделал громкое заявление после акций в поддержку Федорова

Митинг в поддержку Федорова / © Суспільне

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на митинги против возможной отставки Михаила Федорова с должности главы Минобороны, заявив, что право людей открыто выражать свою позицию является важным признаком демократии даже во время войны.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина борется не только за территориальную целостность, но и свободу и демократические ценности.

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«Люди делают то, что они хотят. Они хотели выйти — и правильно. Даже во время войны со всеми сложностями и ограничениями войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление», — сказал он.

По его словам, власть слышит общество и реагирует на его мнение. Более того, отметил он, в Украине нет скрытых тем от граждан.

«Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. У нас нет секретов общества. Есть секреты от россиян», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, отставка Федорова повлекла за собой волну протестов в разных городах Украины, среди которых Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Черкассы, Тернополь, Хмельницкий и т.д. Тысячи людей, в том числе ветераны, общественные активисты и известные представители общества, вышли на акции и призывают власти пересмотреть решение.

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