"Люди на кухнях говорят совсем другое": Кулеба оценил настроения украинцев относительно отказа от территорий

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / © Дмитрий Кулеба/facebook/dmytro.kuleba

Реклама

Реальные настроения украинцев относительно судьбы территорий Донбасса существенно отличаются от данных соцопросов. Общество может быть готовым принять болезненное мирное соглашение, в котором с территории Донецкой области будут выведены украинские войска, но суверенитет государства сохранится.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью изданию «Украинская правда».

Что делать с Донецкой областью: истинное мнение украинцев

Кулеба считает, что украинское общество согласится отдать России территории Донетчины при условии прекращения войны, миллиардов на восстановление и членства в Евросоюзе.

Реклама

«То, что все видят в рейтингах и в соцопросах — это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях — совсем другое. Мое впечатление такое — если людям скажут: „Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это — сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС“, извините, я выскажу крамольное мнение: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять«, — сказал экс-министр.

Он подчеркнул — такое согласие украинцы смогут дать только при условии, что в соглашении нигде не будет написано, «что мы навсегда окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территорий».

Что будет в случае создания свободной экономической зоны?

Кулеба также прокомментировал вариант о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой области, которую предлагают США.

«Но сегодня есть огромные риски для страны. Ключевая проблема в том, что, окей, будет свободная экономическая зона. Предположим, что теоретически россияне на это согласились, хотя они на это не соглашаются. Что будет, если произойдет сценарий Гитлера и Рурской области?" — заметил дипломат.

Реклама

Он напомнил, что по результатам Первой мировой войны Рурская область была демилитаризована. Все пообещали никогда не позволить Германии восстановить свой контроль над этим индустриальным районом.

«А Гитлер просто зашел и сказал «до свидания». И все что сделали? Все закрыли рот, промолчали и проглотили. Вот это вопрос на самом деле, на который нет ответа», — добавил Кулеба.

Что сдерживает мирный процесс?

По его мнению, если в Украине все мирное соглашение вынесут на референдум и если общество будет готово принять болезненное соглашение, в котором из Донецкой области будут выведены ВСУ, но суверенитет страны сохранится, тогда все равно не будет возможности догоевориться. Это невозможно, пока не будет четкого понимания, что российские оккупанты завтра не зайдут туда, откуда выйдут украинские войска.

«То, что они так сделают — это 300%, даже можно не сомневаться. И вот как решить эту последнюю дилемму — это, собственно, то, что сдерживает мирный процесс», — резюмировал экс-глава МИД.

Реклама

Напомним, по результатам январского опроса КМИС, 53% украинцев сохраняют непоколебимую позицию относительно территориальной целостности, выступая против любых уступок РФ. В то же время социологи фиксируют рост неопределенности (от 8% до 14%) и готовности к сценарию «замораживания» линии фронта без официального признания аннексии — такой подход поддерживают 40% опрошенных против 50% оппонентов. Юридическое признание оккупированных земель частью России отвергают 58% граждан, тогда как количество тех, кто затрудняется с ответом, выросло почти вдвое.