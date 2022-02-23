"Люди, тихо, ша, без кипиша": Малюська обратился к заключенным на "фене" из-за провокации РФ

"Люди, тихо, ша, без кипиша": Малюська обратился к заключенным на "фене" из-за провокации РФ

Он посоветовал не реагировать на провокационные видео

По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем", — добавил он.

Чиновник убежден, что "все будет ок".

Также он обратился к заключенным на фене.

"В нашем доме свои порядки и законы. Мы против беззакония, поэтому люди тихо, ша, без кипиша", — заметил он.

Феня – это криминальный, блатной, воровской жаргон.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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