Люди Трампа снова полетят в Москву с "новыми идеями" по окончании войны в Украине – Axios

Кушер и Уиткофф / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву для переговоров Владимиром Путиным по завершении войны в Украине.

Об этом пишет издание Axios.

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«Вашингтон пытается найти новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Американские представители встретились с президентом США Трампом, чтобы представить ему последнее предложение Вашингтона и получить его оценку перед переговорами в Майами. Ожидается, что встречи продлятся два дня», — отмечает издание.

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Как пишут журналисты, среди вопросов обсуждения — гарантии безопасности для Украины, план ее послевоенного экономического развития и другие аспекты урегулирования войны.

Переговоры о мире в Украине — что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация на этой неделе посетит США. По его словам, она должна донести до представителей администрации Дональда Трампа позицию Киева о необходимости усиления давления на Путина.

Зеленский отметил, что кроме вопроса противовоздушной обороны, украинская сторона планирует обсудить переговорный процесс.

По его словам, США должны усилить давление на Россию посредством санкций и других мер, а также продолжить финансовую поддержку Украины и помощь в сфере ПВО, чтобы побудить Путина сесть за стол переговоров.

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В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.

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