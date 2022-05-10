"Люди умирают из-за ценностей": Кулеба рассказал, когда Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС

"Люди умирают из-за ценностей": Кулеба рассказал, когда Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал, станет ли Украина кандидатом на вступление в Европейский союз.

Он подчеркнул, что если этого не произойдет, то это будет означать обман со стороны Европы и Украина этого не проглотит.

Об этом глава МИД сказал в интервью Financial Times.

Кулеба отметил, что три месяца назад в Украины не было перспективы на вступление в Европейский союз, однако сейчас все изменилось. Украинский дипломат сказал, что Украина надеется, что получит статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина — единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", — заявил глава МИД Украины.

Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза, согласно действующим правилам, может длиться годами и даже десятилетиями.

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