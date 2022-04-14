"Люди в погонах": Данилов рассказал, кого РФ планировала назначить марионеточной властью в Украине

Россия хотела назначить в Украине марионеточную власть.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия планировала свергнуть законную власть Украины и назначить здесь своих марионеток. По его словам, российскими марионетками должны были стать "люди в больших погонах".
Об этом он сказал в интервью BBC.
Данилов отметил, что у него есть понимание того, кто должен был вместо законной власти возглавить Украину. Это были бы не Янукович, Мураев, Медведчук или Царев. Российскими марионетками должны были стать "люди в погонах", которые по национальности являются украинцами.
"Россияне нами никогда править не могли, это невозможно. Это мое предположение, что это – "люди в больших погонах". И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", – сказал Данилов.
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