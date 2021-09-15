"Люди в России должны иметь право выбора": в Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму

"Люди в России должны иметь право выбора": в Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму

Голосование за резолюцию состоится 15 сентября, а его результаты будут объявлены 16 сентября.

В проект отчета о будущей стратегии отношений ЕС с Россией, который Европарламент планирует утвердить в среду, депутаты призывают ЕС быть готовым не признавать российский парламент, если выборы в него на этой неделе будут признаны сфальсифицированными.

Об этом сообщает EU Reporter.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права ", — говорится в документе.

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет. Репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции, свободных СМИ или НПО подрывают легитимность и справедливость выборов. Мы повторяем, что необходимо освободить лидера оппозиции Алексея Навального, а также всех, кто поддерживал его во время мирных акций протеста ", — заявил автор отчета Андрюс Кубилюс.

В отчете отмечается, что ЕС следует сотрудничать с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес, таких как контроль над вооружениями, строительство мира, глобальная безопасность или изменение климата. Такое сотрудничество, однако, должно быть строго обусловлено ​​готовностью Кремля соблюдать права человека и международного законодательства.

Голосование за резолюцию состоится 15 сентября, а его результаты будут объявлены 16 сентября.

Напомним:

В этом году голосование состоится с 17 до 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Нижняя палата парламента 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Между тем в Службе безопасности Украины обнаружили незаконную массовую раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса перед выборами в Госдуму РФ.

на оккупированных территориях Донбасса перед выборами в Госдуму РФ. Верховная Рада осудила проведение выборов в Государственную Думу России и призывает к этому же международное сообщество. Это связано с тем, что Москва планирует привлечь к голосованию людей из оккупированных Крыма и Донбасса.

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