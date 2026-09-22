Людмила Янукович могла умереть в России: журналисты нашли странную отметку в реестре

Людмила и Виктор Януковичи / © ТСН.ua

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Бывшая жена лишенного звания президента Украины Виктора Януковича Людмила Янукович могла умереть в России еще летом 2026 года.

На это может указывать необычная отметка в российском реестре, которую обнаружили журналисты " Телевидения Торонто ".

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Расследователи обнаружили телефонный номер, которым Людмила Янукович пользовалась для входа на российский портал "Госуслуги".

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С 19 июня 2026 года этот номер в реестре указан как принадлежащий умершему лицу.

В то же время журналисты отмечают: это пока единственный признак, который может свидетельствовать о смерти Людмилы Янукович. Других подтверждений найти им не удалось.

Официально информацию о ее смерти тоже не подтверждали.

Слухи о смерти Людмилы Янукович появлялись и раньше. В частности, в 2022 году подобная информация была распространена в соцсетях и СМИ, однако тогда представитель Виктора Януковича ее опроверг.

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Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ неожиданно «откопали» бывшего беглого президента Виктора Януковича.

Также мы писали, что бывший беглый президент Виктор Янукович был бы ликвидирован, если бы не сбежал из Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что для Кремля он не представлял никакой ценности и мог быть использован как инструмент для начала войны.

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