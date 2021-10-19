Людмилу Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"

Она не поддержала закон об олигархах, а также голосовала против того, чтобы освободить Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады.

Нардеп Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Слуга народа".

Почему Буймистер исключили из партии — спикер фракции Юлия Палийчук не назвала.

Напомним, вчера, 18 октября, стало известно, что "Слуги народа" хотят выгнать из партии Людмилу Буймистер. Такое решение они приняли на заседании фракции.

Отметим, в сентябре глава фракции Давид Арахамия заявил, что Людмилу Буймистер нужно исключить из "Слуги народа" за ее "красную позицию". В частности, она не голосовала за закон об олигархах. Также не поддержала решение монобильшости об увольнении Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Нардепка в комментарии PavlovskyNEWS рассказала, что решение на фракции по ее исключения принимали без ее присутствия. "Главная претензия заключалась в том, что хожу на эфиры и объясняю людям правду о том, что происходит в стране", — объясняет она.

Кто такая Людмила Буймистер

Людмилу Буймистер выбрали народной депутатом от 223 округа (Шевченковский район Киева).

Родилась в 1985 году в Москве. Окончила Московский государственный институт международных отношений и Лондонскую бизнес-школу.

Как сообщает "Честно", с 2002 до 2004 года работала помощницей главного юриста в компании ЮКОС (Россия).

Была советники председателя совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты и работала в других компаниях и корпорациях, которые, по информации "Честно", принадлежат Таруте.

Напомним, что Владимир Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание 21 октября: что планируют рассматривать.

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