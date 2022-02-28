Люксембург передаст Украине противотанковое оружие и другое оборудование

Люксембург передаст Украине противотанковое оружие и другое оборудование

Все для поддержки украинской армии в борьбе с российским захватчиком, заявил министр обороны страны.

Люксембург передаст Украине противотанковое оружие, транспортные средства и другие запасы.

Об этом сообщает Luxembourg Times.

Также читайте Немецкое оружие для Украины уже в пути – министр обороны

"Столкнувшись с неотложностью и ухудшением ситуации, правительство без колебаний проявило солидарность и предоставило эти средства для поддержки украинской армии в борьбе с российским захватчиком", — заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

Армия Люксембурга передаст украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.