"М*дак Путин сломал все планы Китая": Арестович объяснил, чем Кремль насолил Поднебесной

КНР также дала понять, что ей война в Украине не нужна.

Президенту России Владимиру Путину не стоит рассчитывать на военную помощь Китая, ведь глава Кремля обманул Пекин по поводу своих планов вторжения в Украину.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".

"Я думаю, что он (Китай – ред.) знал об операции (вторжении РФ в Украину – ред.). Он настоящих масштабов мог не знать и настоящей нелепости, которую они покажут. Им сказали: "Подождите, заберем Харьков и Мариуполь, выйдем на границы и все". Обманул Путин даже китайцев, на которых рассчитывал", – рассказал Арестович.

Он также обратил внимание на то, что представители Китая сказали очень важную вещь после встречи с представителями США. Так, китайцы назвали войну в Украине именно войной, а не специальной операцией.

"И второе – они сказали, что Китаю эта война не нужна. Мировая торговля – это морская торговля, 70% – морем. Китайцы решили кинуть этому альтернативу – построить сухопутные пути, в частности через Россию, Украину и т.д. Эта война поломала им все планы. Путин сломал китайскую стратегию: как они должны к этому относиться? М*дак!" – подчеркнул советник главы президентского офиса.

Арестович отметил, что когда в российских СМИ начали обсуждать то, что Китай будет поставлять оружие России или будет помогать военным путем, "они (китайцы – ред.) сразу объявили очередную вспышку ковида, промышленность закрывается, дали понять, что ничего не будет".

Напомним, в начале апреля появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу долго не появлялся на публике по той причине, что ездил в КНДР и Китай просить о боеприпасах. В Китае ему было отказано.

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