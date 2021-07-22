Маас назвал конструктивным соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

Германия собирается поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США и ФРГ пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток-2".
Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.
"Я рад, что мы нашли конструктивное решение по "Северному потоку-2". Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и выступать за транзит газа через Украину в следующем десятилетии", — говорится в сообщении.
Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".
Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.