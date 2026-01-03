Мадуро призывает Трампа прекратить «разжигание войны» и начать «серьезные переговоры»

Николас Мадуро / © Associated Press

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал президента США Дональда Трампа прекратить «незаконное разжигание войны» и начать «серьезные переговоры» со своей администрацией.

Об этом он сказал в записанном заранее интервью для государственного телевидения, сообщают The Guardian и Reuters.

«Чего они стремятся? Очевидно, что они пытаются навязать свою волю путем угроз, устрашения и силы», — подчеркнул венесуэльский президент.

Мадуро отверг заявления США о том, что он является главой «наркотеррористической» преступной организации, затапливающей Штаты наркотиками. Он сказал, что считает настоящей целью Вашингтона захват контроля над венесуэльскими ресурсами, включая нефть, золото и редкоземельные металлы.

«Мы должны начать серьезно разговаривать, опираясь на факты. Если они хотят серьезно говорить о соглашении по борьбе с наркотрафиком, мы готовы… Если они хотят нефть Венесуэлы, Венесуэла готова принять американские инвестиции, такие как инвестиции Chevron, когда, где и как они хотят сделать их», — заявил Мадуро

Эти комментарии повторяют предварительные заявления президента Венесуэлы о готовности к диалогу с Трампом, даже несмотря на то, что Белый дом усилили давление на него.

Также Мадуро говорит, что не разговаривал с американским президентом после 21 ноября, когда между ними состоялся десятиминутный «сердечный и уважительный» разговор.

«Этот разговор был даже приятным, но с тех пор развитие событий не было приятным», — сказал он, призывая к «диалогу и дипломатии» между Вашингтоном и Каракасом.

Напомним, стало известно, что США бомбят Венесуэлу. Южная часть Каракаса осталась без электричества. Над городом также замечены вертолеты Chinook. На юге столицы находится большая военная база. Есть также информация, что удары наносят по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море, где расположено множество военных объектов.