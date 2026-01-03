- Дата публикации
Мадуро задержали и увезли из страны: Трамп сделал заявление об ударах по Венесуэле
По словам американского лидера, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой захватили и вывезли из страны", - говорится в сообщении.
По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Трамп пообещал, что детали будут опубликованы впоследствии. Он также анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, которая состоится в 18:00 по киевскому времени.
Ситуация в Венесуэле
Ночью в столице Венесуэлы — Каракасе произошли взрывы . В Сети начали появляться видео, на которых вроде бы видно, как летают американские вертолеты. В частности, как сообщается, здание министра обороны и порт в столице пострадали от обстрелов. Кроме того, США ударили по зданию парламента.
Президент Мадуро ввел чрезвычайное положение и объявил мобилизацию. Он призвал граждан вступать в добровольческий корпус
Источники CBS News сообщили, что Трамп еще до Рождества одобрил удары по Венесуэле , но затем операцию отложили.