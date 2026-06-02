Мадьяр назвал условие встречи с Зеленским: что требует

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским / © Associated Press

Премьер Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели. При этом он требует больших прав для венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом пишет венгерское издание hvg.

По словам Мадьяра, между Украиной и Венгрией продолжаются переговоры на техническом уровне «по защите прав венгерского меньшинства». Пока они продвигаются «очень обнадеживающе», и есть надежда, что их можно будет завершить на техническом уровне на этой неделе.

«Использование родного языка в детском саду, школе, в администрации — это не лишняя вещь. Это основное право человека. Страна, желающая начать переговоры о вступлении в ЕС, должна уважать эти права», — сказал преемник Орбана.

Венгерский премьер добавил, что «очень оптимистично настроен», что стороны «смогут разрешить этот спор, который длится уже более 10 лет». Также он заверил, что «готов открыть новую главу в украинско-венгерских отношениях».

Кроме того, Мадьяр повторил, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.

Ранее сообщалось, что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр пошел по пути Орбана в отношениях с Украиной.

Напомним, Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос, и ультимативно добавил, что встреча должна быть проведена в Берегово на Закарпатье, где самое большое венгерское меньшинство. В Офисе президента в свою очередь прокомментировали инициативу Петера Мадьяра относительно встречи с Владимиром Зеленским на Закарпатье.

