- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Мадьяр назвал условие встречи с Зеленским: что требует
Будапешт готов завершить 10-летний спор с Киевом, но требует уступок по отношению к венгерскому нацменьшинству Закарпатья.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели. При этом он требует больших прав для венгерского меньшинства на Закарпатье.
Об этом пишет венгерское издание hvg.
По словам Мадьяра, между Украиной и Венгрией продолжаются переговоры на техническом уровне «по защите прав венгерского меньшинства». Пока они продвигаются «очень обнадеживающе», и есть надежда, что их можно будет завершить на техническом уровне на этой неделе.
«Использование родного языка в детском саду, школе, в администрации — это не лишняя вещь. Это основное право человека. Страна, желающая начать переговоры о вступлении в ЕС, должна уважать эти права», — сказал преемник Орбана.
Венгерский премьер добавил, что «очень оптимистично настроен», что стороны «смогут разрешить этот спор, который длится уже более 10 лет». Также он заверил, что «готов открыть новую главу в украинско-венгерских отношениях».
Кроме того, Мадьяр повторил, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.
Ранее сообщалось, что новый лидер Венгрии Петер Мадьяр пошел по пути Орбана в отношениях с Украиной.
Напомним, Мадьяр заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос, и ультимативно добавил, что встреча должна быть проведена в Берегово на Закарпатье, где самое большое венгерское меньшинство. В Офисе президента в свою очередь прокомментировали инициативу Петера Мадьяра относительно встречи с Владимиром Зеленским на Закарпатье.