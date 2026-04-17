Мадяр обвинил соратников Орбана в уничтожении «неудобных» документов

Виктор Орбан. / © Associated Press

Лидер оппозиционной партии «Тиса», одержавшей победу на выборах в Венгрии, Петер Мадяр призвал подчиненных Виктора Орбана, которым поручили уничтожить «неудобные» документы, сообщать об этом.

Об этом говорится в видео, опубликованном в своем Facebook.

Мадяр сообщил, что получает уведомление о масштабном уничтожении документов. Происходит это «во все большем количестве министерств», а также в других ведомствах. Политик призвал всех, кто имеет какую-либо информацию о таких случаях, сообщать об этом партии «Тиса».

«Если у вас есть какая-либо информация об уничтожении документов, сообщайте нам, а по возможности — присылайте документы, которые поручили уничтожить», — призвал Петер Мадяр.

Проигрыш Орбана — каких результатов ждать

Петер Мадяр заявил, что в Венгрии после выборов «потеряли» главу МИД Петера Сиярто. По его словам, после поражения Фидес министр появился в ведомстве, где началось уничтожение документов, связанных с санкционной политикой. По его словам, делают это с помощью шредера.

После выигрыша Тисы ее глава пообещал, что одним из его первых шагов в должности премьера станет присоединение к Европейской прокуратуре (EPPO). Издание Euractiv пишет, что это решение может открыть путь к расследованиям против ближайшего окружения Виктора Орбана. Они даже могут оказаться за решеткой.

Заметим, Мадяр после победы пообещал полную демонтировку системы, которую он называет организованной преступной группой. Под ударом оказались друзья Орбана и богатейшие люди Венгрии. Это ключевые фигуры от еврокомиссара Оливера Варгеи до идеологических центров, финансировавшихся из Будапешта.

