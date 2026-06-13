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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мадяр объявил об «историческом соглашении» с Украиной: что известно

Украина и Венгрия согласовали новые условия относительно венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Петер Мадяр.

Петер Мадяр. / © Associated Press

Венгрия и Украина заключили соглашение о ряде прав, в том числе языковых и политических, для венгерской общины в Закарпатской области.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

«Историческое соглашение между Венгрией и Украиной относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье вступило в силу», — заявил Мадяр.

Заметим, что пока официальный и полный текст соглашения не опубликован. Впрочем, по словам премьера, Украина взялась за реализацию всех пунктов в официальной записи и включила соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. Кстати, в результате, выполнение обещаний по отношению к венграм фактически также стало требованием Евросоюза.

«За несколько недель нам удалось решить дело, которое правительство Орбана не смогло решить за десять лет», — подчеркнул Мадяр.

Петер Мадяр отметил, как Европейская комиссия, так и Европейский совет будут следить за соблюдением Украиной обязательств. Если Киев не выполнит свои обязательства по правам меньшинств, дальнейший прогресс в процессе присоединения может быть заблокирован, подчеркнул венгерский премьер.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан назвала уступки Украины , после которых она разблокировала вступление в ЕС. По ее словам, речь идет о достижении договоренностей по правам венгерского меньшинства. В частности, Киев взял на себя обязательство восстановить систему школ для этнических меньшинств, а также национальной символики, включая венгерский флаг и гимн.

Напомним, ранее Петер Мадяр заявил, что якобы сто тысяч венгров в Закарпатской области не имеют базовых прав человека. Ситуацию с нацменьшинством он назвал «особым». По его словам, решение ситуации с нацменьшинством является «обязательным условием», чтобы Будапешт согласился на начало переговоров между ЕС и Украиной о вступлении.

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Дата публикации
Количество просмотров
1273
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