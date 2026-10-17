Мадьяр пошёл навстречу Зеленскому: какую важную договоренность достигли в Брюсселе

Владимир Зеленский и Петер Мадьяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности разрешить транзит украинского зерна через территорию своей страны в Западную Европу. Президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть такую возможность на саммите Европейского Союза в Брюсселе на фоне затруднений с морским экспортом из-за российских атак.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на заявление Мадьяра телеканалу RTL.

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По словам венгерского премьера, Зеленский поднял вопрос о транзите украинского зерна в ходе пленарного заседания саммита ЕС в пятницу. Поскольку транспортировка зерна через Чёрное море в настоящее время стала невозможной, украинский президент попросил Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию вновь разрешить перевозить украинскую сельскохозяйственную продукцию через свою территорию в страны Западной Европы.

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Подобный механизм действовал в начале полномасштабной войны, когда Украина искала альтернативные маршруты экспорта в условиях российской блокады морских путей.

Мадьяр подтвердил, что в ходе беседы с Зеленским речь шла, в частности, о возможности перевозки кукурузы по железной дороге в опломбированных вагонах.

«Я сказал, что если речь идет только о транзите через страну, то, очевидно, этому ничто не препятствует», — заявил венгерский премьер телеканалу RTL.

Таким образом, Мадьяр дал согласие на просьбу Украины о транзите зерна при условии, что грузы будут лишь проходить через территорию Венгрии в другие страны, а не оставаться на венгерском рынке.

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Что препятствует экспорту украинского зерна

Как отмечает Telex, российские атаки на украинскую портовую инфраструктуру создают угрозу для морского экспорта зерна. Из-за этого Украина может вновь столкнуться с масштабными трудностями при вывозе сельскохозяйственной продукции, как это произошло в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Проблема выходит за пределы Украины, ведь перебои с поставками украинского зерна могут повлиять на международные продовольственные рынки и глобальные цепочки поставок.

Согласно данным, приведенным изданием, Украина остается одним из ведущих мировых экспортеров зерна, обеспечивая около 3% мирового рынка. В первой половине 2026 года украинские порты, несмотря на войну, обработали более 42 млн тонн грузов.

В начале полномасштабной войны в 2022 году проблему морского экспорта удалось частично решить благодаря посредничеству Турции. Тогда был согласован специальный коридор, по которому украинское зерно могло транспортироваться по морю при условии, что Россия обязуется не препятствовать перевозкам. Этот механизм действовал с перебоями в течение последующих лет, однако ситуация вновь обострилась после новых российских атак.

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Зеленский и Мадьяр продолжат переговоры

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что его личная встреча с Зеленским в Брюсселе длилась около 15 минут. Стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров и определить конкретные совместные проекты.

Среди возможных направлений сотрудничества Мадяр назвал восстановление школ и больниц, а также экономические инвестиции в Закарпатье.

По его словам, следующая встреча лидеров может состояться через несколько месяцев, если переговоры будут продвигаться успешно, в частности в части выполнения договоренностей о правах национальных меньшинств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели встречу в ходе саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 16 октября. Глава венгерского правительства заверил в полной поддержке Украины на фоне неспровоцированной и несправедливой российской агрессии, которая продолжается уже пять лет.

Ранее Венгрия выступила против планов хранения украинской нефти на своей территории, а премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что считает такой проект угрозой для страны.

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