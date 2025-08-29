ТСН в социальных сетях

Политика
1734
1 мин

"Мадьяр" "поссорил" Сикорского и Сийярто: политики разразились заявлениями в адрес друг друга

Санкции Венгрии против украинского командира довели до ссоры политиков.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Радослав Сикорский и Петер Сиярто.

Радослав Сикорский и Петер Сиярто. / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на "нападки" в свой адрес, прозвучавшие от главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Петер, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", – заявил польский министр.

Он призвал к солидарности с Украиной и добавил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Заметим, что речь идет о восстании в Будапеште против коммунистической диктатуры.

Напомним, перепалка между политиками началась после того, как Венгрия запретила "Мадьяру", командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну. Причиной назвали атаки на нефтепровод "Дружба".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на такой запрет Венгрии и пригласил "Мадьяра" в Польшу. Польский политик также подверг критике решение, объявленное главой МИД Венгрии Петером Сияйрто во время смертоносной российской атаки на Киев.

После этого глава МИД Венгрии "набросился" на своего коллегу Радослава Сикорского. Мол, "угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины".

