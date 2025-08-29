"Мадьяр" "поссорил" Сикорского и Сийярто: политики разразились заявлениями в адрес друг друга

Радослав Сикорский и Петер Сиярто. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на "нападки" в свой адрес, прозвучавшие от главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Петер, как Европейская комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", – заявил польский министр.

Реклама

Он призвал к солидарности с Украиной и добавил, что "герои 1956 года смотрят на вас". Заметим, что речь идет о восстании в Будапеште против коммунистической диктатуры.

Напомним, перепалка между политиками началась после того, как Венгрия запретила "Мадьяру", командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну. Причиной назвали атаки на нефтепровод "Дружба".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на такой запрет Венгрии и пригласил "Мадьяра" в Польшу. Польский политик также подверг критике решение, объявленное главой МИД Венгрии Петером Сияйрто во время смертоносной российской атаки на Киев.

После этого глава МИД Венгрии "набросился" на своего коллегу Радослава Сикорского. Мол, "угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины".

Реклама