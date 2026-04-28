Мадьяр приедет в Украину: когда и где встретится с Зеленским

Петер Мадяр / © Associated Press

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предлагает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня. Местом для переговоров Мадьяр выбрал город Берегово, чтобы обсудить перезагрузку отношений между странами и права венгерского меньшинства.

Об этом Петер Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с мэром Берегово Золтаном Бабьяком.

По словам Мадьяра, главной целью планируемого визита является перевод дипломатических отношений между Украиной и Венгрией на «новую основу». Мадьяр стремится найти компромисс в вопросах, которые годами создавали напряженность между государствами, в частности, относительно положения этнических венгров на Закарпатье.

Политик отметил необходимость обеспечить закарпатским венграм полные культурные и языковые права. Он заявил о намерении прекратить «ограничения прав», которые, по его словам, продолжаются уже более десяти лет.

«Уступки, объявленные украинским правительством в 2025 году в сфере образования, перспективны, но недостаточны», — заявил Мадьяр.

Петер Мадьяр и Золтан Бабьяк. Фото: Петер Мадьяр. / © соцмережі

Также он добавил, что в настоящее время венгерская сторона ожидает официального подтверждения и приглашения от украинских властей в Берегово. Мадьяр надеется, что прямой диалог на территории Закарпатья поможет быстрее решить спорные вопросы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал изменение политического ландшафта в Венгрии и наметил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра.

