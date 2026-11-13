ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
871
Время на прочтение
1 мин

Мадяр раскрыл детали короткой встречи с Зеленским и заинтриговал заявлением о новых переговорах: подробности

Зеленский и Мадяр провели встречу в Дублине, а также обсудили переговоры, которые могут произойти в скором времени.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Петер Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

Премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине встретился с 10-15-минутной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в разговоре с Kossuth radio, сообщает Telex.

По его словам, при обсуждении возможной встречи с президентом стороны рассматривали не Будапешт и не Киев, а Закарпатье.

«Мы говорили о встрече с господином президентом, но речь шла не о Будапеште и не о Киеве, а о Закарпатье. Пока министры иностранных дел согласовывают детали, чтобы она могла состояться уже в конце ноября», — сообщил Мадяр, но больше деталей не предоставил.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 16 октября Мадяр и Зеленский встретились впервые. В ходе переговоров лидеры заявили о готовности продолжить контакты на уровне министров, в частности, относительно национальных меньшинств в обеих странах. Кроме того, венгерский премьер выразил «полную солидарность» с Украиной, которая продолжает борьбу с вторжением России.

Кроме того, Зеленский получил приглашение на мероприятия 23 октября по случаю 70-летия Венгерской революции 1956 года. Впрочем, украинский лидер не прибыл в Будапешт, поэтому встреча не состоялась.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie