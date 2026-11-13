Мадяр раскрыл детали короткой встречи с Зеленским и заинтриговал заявлением о новых переговорах: подробности

Петер Мадяр / © Associated Press

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Премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине встретился с 10-15-минутной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в разговоре с Kossuth radio, сообщает Telex.

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По его словам, при обсуждении возможной встречи с президентом стороны рассматривали не Будапешт и не Киев, а Закарпатье.

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«Мы говорили о встрече с господином президентом, но речь шла не о Будапеште и не о Киеве, а о Закарпатье. Пока министры иностранных дел согласовывают детали, чтобы она могла состояться уже в конце ноября», — сообщил Мадяр, но больше деталей не предоставил.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 16 октября Мадяр и Зеленский встретились впервые. В ходе переговоров лидеры заявили о готовности продолжить контакты на уровне министров, в частности, относительно национальных меньшинств в обеих странах. Кроме того, венгерский премьер выразил «полную солидарность» с Украиной, которая продолжает борьбу с вторжением России.

Кроме того, Зеленский получил приглашение на мероприятия 23 октября по случаю 70-летия Венгерской революции 1956 года. Впрочем, украинский лидер не прибыл в Будапешт, поэтому встреча не состоялась.

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