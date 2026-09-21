Мадьяр сделал резкое заявление по украинским нефтехранилищам: подробности

Петер Мадяр / © Associated Press

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Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступает против реализации этого проекта.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время выступления в парламенте, которое цитирует издание Nepszava.

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Глава венгерского правительства Петер Мадьяр категорически отверг возможность возведения в стране резервуаров для украинской нефти. Он подчеркнул, что пока у власти находится правительство «Тисы», появление таких нефтехранилищ на территории Венгрии невозможно.

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Политик также рассказал, что накануне вечером сообщил об этом главе компании MOL Жолту Гернади. Мадьяр считает действия компании неприемлемыми и ожидает, что MOL упомянет о том, что государство владеет 25% ее акций.

Ранее стало известно, что группа «Нафтогаз» подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии. Нефтехранилища планируют строить вблизи украинско-венгерской границы, чтобы создать дополнительные мощности за пределами зоны российских обстрелов.

По словам Петера Мадьяра, MOL начала переговоры с «Нафтогазом» по этому вопросу еще при правительстве Виктора Орбана. Нынешний Кабмин считает неприемлемым, что не был в курсе этих договоренностей.

В компании MOL на это ответили, что процесс действительно находится только на начальном этапе подготовки. В его рамках будут только изучать технические, финансовые и регуляторные условия для хранения нефти в Венгрии. Из-за длительного процесса, который еще впереди, правительство пока не информировали.

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21 сентября с заявлением по этому поводу выступил также председатель парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (KDNP) Бенце Ретвари. Он отметил, что украинская сторона опасается, что армия РФ может разбомбить новое нефтехранилище. Депутат считает, что перенос хранилища в Венгрию представлял бы угрозу национальной безопасности, особенно для восточных регионов страны.

Напомним, венгерский лидер в контексте евроинтеграции Украины упомянул о политической договоренности по языковым, образовательным, культурным и другим правам венгров в Украине, которая, по его словам, не выполняется.

Также на первом после летнего перерыва заседании рабочей группы Совета ЕС представители Венгрии снова отказались утвердить результаты скрининга двух переговорных кластеров для Украины.

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