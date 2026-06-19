Мадьяр сделал Зеленскому неожиданное предложение: где хочет провести встречу

Петер Мадяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что лучшим местом для переговоров считает город Берегово в Закарпатье.

Об этом сообщает «Общественное».

Мадьяр предлагает встречу Зеленскому — что известно

Мадьяр рассказал, что договорился о встрече с президентом Зеленским 18 июня на заседании Совета ЕС. Премьер-министр Венгрии отметил, что хочет провести эти переговоры именно в Закарпатье.

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«Я еще раз подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча состоялась в прекрасном городе Берегово, на Закарпатье. Я хотел бы встретиться в Берегово, а он хотел бы встретиться в другом месте. Я снова назвал ему название этого города на трех языках — венгерском, украинском и русском. Я охотно приеду туда», — отметил Петер Мадьяр.

Относительно места встречи, которое предлагает украинская сторона, Мадьяр отметил, что конкретная локация «не имеет значения», поскольку главной целью является налаживание отношений.

«Встреча, конечно, состоится. Мы уже много раз говорили, что со всеми государствами-членами, со всеми нашими соседями у нас есть и будем стремиться наладить хорошие, сбалансированные отношения. Упоминалось несколько городов: Киев, Будапешт, Львов, а также Берегово. Встреча состоится. На мой взгляд, от этого не зависит судьба мира», — подчеркнул премьер-министр.

Также Петер Мадьяр упомянул о вступлении Украины в ЕС. Он отметил, что в официальном итоговом документе заседания Совета ЕС нет никаких конкретных дат, когда Украина может стать членом Евросоюза.

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«Не являющийся секретом президент Зеленский говорил о том, что это должно произойти как можно скорее. Но ни со стороны государств-членов, ни со стороны Европейской Комиссии, ни со стороны председательства в Совете ЕС никакой конкретной даты не прозвучало», — добавил Мадьяр.

Встреча Зеленского с Мадьяром — последние новости

Напомним, Петер Мадьяр ранее заявил, что планировал приехать в Закарпатье. в начале июня. В городе Берегово он хотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии венгерский премьер назвал условия для встречи с Зеленским и рассказал о предложении из 11 пунктов по правам меньшинств.

В свою очередь украинский лидер рассказал, как будет строить отношения с Мадьяром . В частности, по его словам, Киев стремится оставить в прошлом дипломатическую напряженность и выйти на уровень «прекрасных, сильных и взаимовыгодных» связей.

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