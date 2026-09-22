Мадьяр сравнил "Карпатскую восьмерку" с сельским футболом: что заявил

Петер Мадяр / © Associated Press

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Между представителями Украины и Венгрии возник публичный спор из-за формата «Карпатской восьмерки» и строительства нефтехранилищ. Отвечая на критику украинского МИДа, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что добавлять его страну в международные инициативы без ее согласия — неприемлемо.

Об этом заявил Петер Мадьяр в социальной сети Х.

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Премьер Венгрии резко ответил МИД Украины — подробности

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал последние заявления венгерского премьера «безосновательно конфронтационными». Министра удивил отказ Будапешта от участия в «Карпатской восьмерке» и запрет правительства Петера Мадьяра строить нефтехранилища для Украины на своей территории.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также добавил, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан ушел с должности, однако его политика процветает.

Реагируя на сообщение украинского министра, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отверг критику и сравнил такие дипломатические шаги с созданием сельской команды.

«Я вам помогаю. Утверждать, что суверенное государство является участником международной инициативы ("Карпатской инициативы") без предварительных консультаций или согласия самого этого государства — абсолютно неприемлемо. Приведу пример: "Привет, мы создали футбольную команду в соседнем селе. Мы не знакомы, но вы в ней есть, и вам нужно принести мяч"», — написал премьер-министр Венгрии.

Впоследствии к дискуссии присоединилась министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Она отметила, что с момента прихода к власти новое венгерское правительство сделало немало жестов доброй воли в адрес Украины.

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«Поэтому здесь нет никакой аналогии с обструкционистской политикой, которую проводил Виктор Орбан», — подчеркнула министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

«Карпатская восьмерка» (С8) — последние новости

Напомним, восемь стран карпатского региона впервые объединились и создали общий рынок. Они подготовили 95 проектов на 40 млрд евро, которые помогут Европе получать энергию из Карпат и полностью отказаться от российских ресурсов.

Впоследствии Венгрия отказалась от участия в новом региональном формате «Карпатская восьмерка» (С8), инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Также Венгрия выступила против планов хранить украинскую нефть на своей территории, а премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что считает такой проект угрозой для страны.

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