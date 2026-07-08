Мадяр внезапно встретился с Зеленским: о чем удалось договориться

Модяр / © Associated Press

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Лидер Венгрии Петер Мадяр сообщил, что у него был короткий незапланированный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. По его словам, стороны договорились провести встречу в ближайшее время.

Об этом Петр Мадяр сообщил перед началом пленарного заседания саммита НАТО, сообщает «Украинская правда».

«Вчера у меня была возможность кратко поговорить с Зеленским, и мы договорились встретиться в ближайшем будущем», — заявил Мадяр.

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Также венгерский политик выразил поддержку Украине в контексте российской агрессии.

«Я хочу очень четко высказаться по поводу войны и сказать, что Украина — это жертва, Россия — это грубый агрессор. Украина имеет право защищать свою территориальную целостность», — отметил он.

В то же время Мадяр добавил, что Венгрия не планирует передавать оружие или отправлять военных. в Украину.

Как мы писали, Зеленский готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой Украина планирует представить новую стратегию завершения войны. Киев делает ставку на усиление поддержки со стороны США, в частности, на получение дополнительного вооружения и гарантий безопасности. Одним из ключевых вопросов переговоров может стать расширение возможностей Украины по закупке необходимого оружия. Украинская сторона стремится добиться справедливого мира без давления на Киев по поводу территориальных уступок, а также сохранить поддержку партнеров в противостоянии российской агрессии.

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