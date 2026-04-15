Мадяр выдвинул условие для разблокирования кредита Украине

Петер Мадяр. / © Associated Press

Венгрия снимет свое вето на кредит Европейского Союза Украине в размере 90 млрд евро тогда, когда будет восстановлен поток нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил оппозиционер Петер Мадяр, пишет Вloomberg.

Политик подчеркнул: ожидает, что уходящий в отставку Виктор Орбан снимет свое вето на кредит ЕС для Украины, как только будет восстановлен поток нефти.

Издание отмечает, что комментарии Мадяра в интервью государственному телевидению прозвучали после того, как он в начале этой недели заявил, что его Будапешт не помешает Киеву получить эту денежную помощь.

Победа Мадяра на выборах — что это значит для Украины

Atlantic Council пишет о том, что политическая «смерть» Виктора Орбана — поражение на выборах — это геополитическая катастрофа для России, а для Украины — осторожный повод для оптимизма. В то же время, победа Мадяра кардинально изменяет баланс сил в Европе и лишает Кремль главного «адвоката» в ЕС.

Тем временем Рolitico отмечает, что Мадяру придется пойти на уступки Украине. Ведь его приоритетом после победы есть разблокировка 18 млрд евро фондов ЕС, которые были заморожены из-за отступления Орбана от демократии.

В Кремле скрывают панику из-за краха Орбана, ведь Россия теряет ключевого европейского союзника. Также известные российские милблогеры выразили неоднозначную реакцию на поражение премьера. В частности, выражали сомнения в его сотрудничестве с Москвой.

