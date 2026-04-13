Мадьяр высказался о 90 млрд евро кредита для Украины: будет блокировать или нет

Венгрия не сможет остановить процесс с выделением кредита ЕС для Украины, хотя и откажется от финансового участия, говорит Петер Мадяр.

Ирина Лабьяк
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр / © Associated Press

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит от Евросоюза для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято. В то же время политик подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с иностранными СМИ.

Мадьяр высказал свое мнение относительно кредитной помощи Украине, которую ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я не уверен, о чем мы вообще говорим. Потому что в декабре на встрече Европейского совета Орбан проголосовал за то, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите, Европейский совет проголосовал за него. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили», — напомнил лидер «Тисы».

Он заверил, что обсудит эту тему с руководителями европейских государств. Однако подчеркнул, что разделяет позицию относительно неучастия Венгрии в этой программе.

«Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации, и нашей задачей является вернуть сюда средства ЕС, которые нам принадлежат. Мы не можем брать на себя больше займов. Но решение уже принято Европейским советом в декабре, поэтому я не знаю, почему следует повторно поднимать этот вопрос», — отметил Мадьяр.

Также политик обратил внимание на непоследовательность Орбана, который регулярно пересматривал свои решения.

«Мы постараемся быть последовательными и честными в нашей коммуникации и не будем менять нашу позицию каждые шесть месяцев«, — подчеркнул он.

Блокировка 90 млрд евро от ЕС для Украины — что известно

Напомним, в феврале президент Европарламента Роберта Мецола сообщила, что ЕС согласовал выделение Украине 90 млрд евро кредита для обеспечения работы госучреждений, укрепления обороны и европейской безопасности. Мецола подписала документ, отметив, что эти средства помогут приблизить справедливый мир и интеграцию Украины в ЕС.

Однако в марте Венгрия и Словакия заблокировали кредит Украине от ЕС на 90 млрд евро, выдвинув ультиматум по ремонту нефтепровода «Дружба», поврежденного российским обстрелом. Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо использовали право вето как инструмент шантажа, требуя допуска инспекторов к трубе.

Вскоре ЕС заморозил кредитную заявку Венгрии на 16 млрд евро по программе SAFE из-за того, что Орбан заблокировал предоставление 90 млрд евро Украине и 20-й пакет санкций против России. Дипломаты назвали причину чисто политической: Будапешт нарушает принцип «лояльного сотрудничества», препятствуя стране, которая борется с агрессией.

