Мадьяр высказался о потере территорий Украиной: что он сказал

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Украина - жертва российского вторжения и имеет право на территориальную целостность. Война должна закончиться. Киеву следует предоставить международные гарантии безопасности.

Об этом заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«В настоящее время в Украине на карту поставлено действительно все. Многие люди погибают, и вполне возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Поэтому Украина нуждается в реальных международных гарантиях, которые можно будет обеспечить», — подчеркнул венгерский чиновник.

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Мадьяр в который раз осудил Будапештский меморандум 1994-го, обещания которого не были выполнены. По его словам, гарантию безопасности может предоставить международное сообщество.

«Венгрия не может играть здесь решающую роль. Это вопрос великих держав. Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также могла быть местом для переговоров», — добавил он.

В то же время премьер подчеркнул, что сейчас Россия сейчас представляет угрозу безопасности всей Европы.

Напомним, Мадьяр во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отказе Будапешта поставлять оружие или военную технику Украине. По его словам, Венгрия не планирует оказывать военную помощь соседней стране.

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В то же время венгерский премьер отмечает, что Украина стала жертвой неспровоцированного нападения РФ. По его словам, в войне сейчас важно прекращение огня и достижение долговременного мира.

Дата публикации 18:51, 02.06.26 Количество просмотров 36 Срочно для беженцев! Мужчинам откажут в защите?! Первые подробности из Брюсселя!

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