Мадяр заявил о 100 тысяч венгров «без прав» в Закарпатье и выдвинул новое условие

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что якобы сто тысяч венгров в Закарпатской области не имеют базовых прав человека. Ситуацию с нацменьшинством он назвал «особым».

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По его словам, каждая страна имеет право и обязанность отстаивать территориальную целостность и независимость. Однако Мадяр выразил возмущение, мол, в 2026 году в Центральной Европе проживает меньшинство, которое якобы «не имеет основных прав».

«Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. В Закарпатье более 100 тысяч венгров живут без основных прав человека. Жизнь наших соотечественников в стране, которая уже пять лет находится в состоянии войны, и без того очень сложна», — сказал венгерский премьер.

В то же время он подчеркнул, что Будапешт готов открыть новую главу в отношениях Киевом. В частности, начав технические переговоры, связанные с венграми в Закарпатье.

По его словам, это является «обязательным условием» для того, чтобы Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении между ЕС и Украиной.

«Первая глава переговоров о вступлении в конце концов касается верховенства права и демократии. Если вы хотите присоединиться к европейскому клубу, вы должны уважать эти права. Это не является чем-то сложным или комплексным», — подчеркнул Мадяр.

Отношения Украины и Венгрии

Венгрия приняла решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечне товаров более 20 наименований. Среди них пшеница, семена подсолнечника, мука, мясо птицы, яйца.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, комментируя атаку РФ на Закарпатье, заявила, что удар не связан с отставкой Виктора Орбана, который был сторонником Москвы. Мол, обстрел «следует расценивать в контексте российской агрессии против Украины».

В то же время, премьер Петер Мадяр заявил, что мирное соглашение по Украине должно иметь реальные гарантии безопасности, а не так, как произошло с Будапештским меморандумом 1994 года. Впрочем, по его словам, Будапешт «не планирует» отправлять венгерских солдат в страну.

Дата публикации 17:39, 01.05.26

