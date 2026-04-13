Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр / © Associated Press

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр считает, что Будапешт обречен на диалог с Россией из-за географии и энергетики. В Кремле уже отреагировали на эти слова, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют средства массовой пропаганды.

Мадьяр заявил, что новому руководству Венгрии придется вести переговоры с Россией, поскольку географическое положение стран не изменится, и Будапешт продолжит полагаться на российские энергетические ресурсы.

Комментируя это заявление, Песков сказал, что в Кремле слышали заявления из Будапешта о готовности и дальше вести диалог. Он отметил, что это будет полезно для обеих сторон. По словам чиновника, РФ рассчитывает продолжить очень прагматичные контакты с руководством Венгрии.

Спикер российского диктатора также отметил, что Москва заинтересована в выстраивании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы.

Выборы в Венгрии 2026 — результаты

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство (69,35%), положив конец эпохе премьера Виктора Орбана, чья партия «Фидес» получила лишь 27,64%.

После этого Мадьяр призвал руководство страны к отставке и объявил курс на восстановление связей с ЕС и НАТО, планируя первые визиты в Польшу, Австрию и Брюссель для разблокирования европейских средств.

Несмотря на смену власти, политика Венгрии в отношении Украины остается сложной: Мадьяр выступает против поставок оружия и быстрого вступления Киева в ЕС, настаивая на проведении референдума по этому вопросу в Венгрии. Хотя политик критиковал Орбана за связи с Кремлем, его собственная позиция является прагматично-националистической.