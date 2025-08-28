Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на объявленный Венгрией запрет на въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту «Мадьяру» Бровди, который является этническим венгром. Венгерские «санкции» введены из-за удара украинских дронов по российскому нефтепроводу «Дружба».

В своем сообщении в сети Х польский министр пригласил «Мадьяра» отдохнуть в Польше.

«Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше», — написал он.

Радослав Сикорский также раскритиковал решение, объявленное главой МИД Венгрии Петером Сийярто во время смертоносной российской атаки на столицу Украины.

«Пока российские ракеты обрушивают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины», — с возмущением отметил он.

Напомним, Роберт «Мадьяр» Бровди назвал так называемые «угрозы суверенитету Венгрии» из-за ударов по нефтепроводу «Дружба», о которых говорил Сийярто, популизмом для местного люмпена. Он также посоветовал венгерскому министру «засунуть в ж*пу» свои санкции и ограничения.