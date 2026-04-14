Мадяру придется пойти на уступки Украине, чтобы получить деньги от ЕС: детали Рolitico

Петер Мадяр / © Associated Press

Петер Мадяр, лидер победившей на парламентских выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» готовит «грандиозное соглашение», чтобы наладить отношения Венгрии с Европейским Союзом.

Об этом говорится в материале Rolitico.

Для новой администрации Петера Мадяра приоритетом номер один после победы на выборах является разблокирование 18 млрд евро фондов ЕС, замороженных из-за отступления Виктора Орбана от демократии. Также политик хочет получить доступ около 16 млрд евро европейских оборонных ссуд и отменить штраф в размере 1 млн евро в день, налагаемый за невыполнение Венгрией миграционного законодательства. Впрочем, Брюссель, говорится в статье, не даром передаст эти средства новому лидеру.

«Мадяр придется преодолеть несколько препятствий, чтобы претендовать на получение средств и доказать, что он серьезно настроен реформировать авторитарное государство Орбана. Кроме того, у Евросоюза также есть собственный набор политических приоритетов, которые Мадяр должен будет выполнить», — пишет Рolitico.

В то же время, для Брюсселя ключевой политической целью является отмена Будапештом вето относительно жизненно важного кредита ЕС в размере 90 млрд евро Украине и поддержка нового пакета санкций ЕС против России. Еврокомиссия также хочет, чтобы Венгрия перестала сопротивляться началу официальных переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

«Похоже, что обе стороны готовы действовать быстро. Для Мадяра времени маловато, поскольку он потеряет значительный транш средств ЕС, если не введет необходимые реформы в сфере верховенства права до августа.

Напомним, что 13 апреля оппозиционер провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Мадяр пообещал согласовать обязательства по реформам, а также подчеркнул важность внедрения антикоррупционных мер — как присоединение к Европрокуратуре, независимость судебной власти и защиту свободы СМИ. В свою очередь, фон дер Ляен высказалась оптимистично по поводу возможной перезагрузки.

Приход Мадяра к власти — первые заявления

Заметим, что после победы Мадяр заявил, что будет искать «компромиссы» на уровне ЕС и что хочет «упростить принятие решений». Он пообещал, что не будет стоять на пути предоставления ЕС Киеву кредита в размере 90 млрд евро, потому что Будапешт согласился на это финансирование на заседании Евросовета в декабре 2025-го и теперь хотел бы придерживаться этого предварительного обязательства.

Оппозиционер ясно дал понять, что хочет держаться на расстоянии от Москвы. В то же время, он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Вместе с тем оппозиционер заявляет, что его правительство будет «помогать странам, которые готовы присоединиться, а не заставлять их ждать в очереди».

Он пояснил, что Венгрия все еще хочет покупать российскую нефть, но соглашается с тем, что санкции должны оставаться в силе во время войны Москвы против Украины.

Мадяр заявил, что хочет как можно скорее сформировать правительство. Именно поэтому он призвал президента Венгрии перенести инаугурацию нового парламента с 12 мая на 5 мая, что позволит ему представить официальный пакет документов для удовлетворения требований Брюсселя.

Победа Мадяра — что это для Украины

The Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников пишет о том, что ЕС определил список из 27 требований для Петера Мадяра, выполнение которых позволит стране получить доступ к замороженным европейским субсидиям в размере 35 млрд евро. Ключевые условия касаются как внешней политики, так и внутренних реформ.

Мадяр заявил, что его страна не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Причиной называет войну и необходимость соблюдения общих процедур. По его словам, статус страны в состоянии войны делает невозможным проведение «настоящих переговоров» и детальное обсуждение разделов соглашения о вступлении.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что победа Мадяра на выборах в Венгрии - это, прежде всего, символ поражения действующей власти. Лидера «Тисы» поддержали не только его сторонники, но и избиратели с разными политическими взглядами, которые стремились к переменам.