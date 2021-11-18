МАГАТЭ не имеет доступа к ядерному материалу на временно оккупированных Россией территориях Украины: детали

МАГАТЭ не имеет доступа к ядерному материалу на временно оккупированных Россией территориях Украины: детали

Россия захватила бывшие склады такого оружия, расположенные в Крыму, и размещает на полуострове средства доставки ядерного оружия.

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет доступа для контроля за ядерным материалом на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи во время рассмотрения доклада МАГАТЭ за 2020 год, пишет Укринформ.

МАГАТЭ не смогло сделать вывод по Украине за 2020 год, из-за временной оккупации Россией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

"Это исключительная и беспрецедентная ситуация, когда одно государство-член препятствует Агентству выполнять свой уставный мандат на территории другого государства-члена. Это неотложная проблема, которая должна быть должным образом и оперативно решена в рамках МАГАТЭ", — отметил Витренко, заметив, что не хватает своевременной реакции международного сообщества на следующие действия.

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Россия захватила бывшие склады такого оружия, расположенные в Крыму, и размещает на полуострове средства доставки ядерного оружия.

"Все эти действия явно ставят под угрозу режим Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО) и представляют серьезную угрозу для региональной и глобальной безопасности и стабильности, поэтому должны быть должным образом рассмотрены международным сообществом", — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия превращает Крым в ядерный отстойник.

Напомним:

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Россия во временно оккупированном ею Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия и в дальнейшем развивает военную инфраструктуру на аннексированном полуострове.

Россия не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку деятельности МАГАТЭ