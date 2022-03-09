МАГАТЭ потеряло связь с системой контроля безопасности на ЧАЭС: подробности

Украина просит МАГАТЭ возглавить международную поддержку, необходимую для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.

МАГАТЭ потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля безопасности Чернобыльской АЭС.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.

Украина также сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня, что для безопасного управления Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС) становится все более срочным и важным ротировать около 210 технических сотрудников и охранников, работающих там после того, как российские войска взяли станцию под контроль .

Персонал находится там за последние 13 дней. И имеет ограниченный доступ к пище и воде, а также медикаментам.

Украина просит МАГАТЭ возглавить международную поддержку, необходимую для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси неоднократно отмечал, что персонал, обслуживающий ядерные объекты, должен иметь возможность отдыхать и работать в регулярных изменениях, заявляя, что это имеет решающее значение для общей ядерной безопасности.

«Я глубоко озабочен тяжелой и стрессовой ситуацией, с которой сталкивается персонал Чернобыльской атомной электростанции и потенциальными рисками, которые это несет для ядерной безопасности. Я призываю силы, контролирующие объект, срочно содействовать безопасной ротации персонала», – сказал он 8 марта.

Напомним, что на сегодняшний день невозможен регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.



Не восстановлена стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом АЭС, который остается непосредственно на станции. В то же время, по информации персонала АЭС, получаемой доступными каналами связи, параметры безопасности объектов электростанции пока находятся в норме.



На объекте Укрытие вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха. Поэтому невозможно контролировать критичность и ряд радиационных параметров в одном из помещений объекта.



" Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в Зоне отчуждения. Госатомрегулирование продолжает следить за ситуацией на объектах ДСП "Чернобыльская АЭС" и анализирует данные, полученные из доступных источников", — резюмировали в "Энергоатом".

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