Махинации с закупками курток для ВСУ: журналисты заявили о причастности нардепа от "Слуги народа"

Племянник народного депутата был одним из владельцев турецкой компании, у которой Минобороны Украины закупило летние куртки для войска по цене зимних.

Журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене. Речь идет о получении ведомством летних курток вместо зимних.

Об этом говорится в совместном расследовании издания "Украинская правда" и ОО "Центр противодействия коррупции".

Так, по данным журналистов, племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая – один из владельцев турецкой компании, получившей 30 млн дол. от Минобороны Украины, и от которой ведомство получило летние куртки вместо зимних по завышенной цене. Отметим, что нардеп Касай является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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В то же время глава "Центра противодействия коррупции" Сергей Шабунин проинформировал, что племянника Касая "официально вывели из кампании уже после договора с Минобороны по курткам".

"Резников и Касай просто не знали, что изменения в юридических лицах турки отражают в официальной газете. На этом, собственно, подонки и прокололись", – говорится в заявлении Шабунина.

Он добавил – "ждем реакции президента".

Напомним, в начале августа украинский журналист Юрий Николов опубликовал в издании ZN.UA расследование о том, что цена военных курток, закупленных Минобороны в 2022 году, выросла в три раза во время доставки в Украину. Речь идет о контракте Минобороны с турецкой компанией Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. Журналисты выяснили, что по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные". Соответственно, они уже стоили не 29, а 86 дол. за штуку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Во так вот! Закупку для армии заблокировали!!! Проверки ГБР!"

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