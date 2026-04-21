Махинации с "зеленым" тарифом: суд решил судьбу Шурмы и его брата
В случае задержания Ростислава Шурмы и его брата, их должны взять под арест. Экс-чиновник отрицает свою вину.
Высший коррупционный суд Украины 21 апреля заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Олега. Их подозревают в завладении средствами, предназначенными для выплат по «зеленому» тарифу.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура и отреагировал экс-заместитель главы ОП.
Следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя руководителя Офиса президента и для владельца сети украинских и иностранных компаний (который является близким родственником экс-заместителя руководителя ОП). Имен в САП не назвали, но из контекста понятно, что речь идет о Ростиславе и Олеге Шурме.
После фактического задержания подозреваемых и их доставки в орган досудебного расследования следственный судья должен окончательно решить вопрос о применении этой меры пресечения.
Фигурантов подозревают в присвоении средств, предназначенных для выплат по «зеленому» тарифу. По версии следствия, это происходило в рамках организованной группы, которая действовала в интересах ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на оккупированной территории Запорожской области.
Реакция Ростислава Шурмы на арест
Ростислав Шурма прокомментировал решение суда.
"Я считаю это решение незаконным, политически мотивированным и таким, что принято вопреки базовой правовой процедуре. Скажу просто: это решение не доказывает моей вины. И тем более оно не означает, что дело стало сильнее по сути», — написал экс-замглавы ОП в сети.
Шурма также заявил, что, по его мнению, стороне обвинения был необходим именно такой процессуальный шаг, чтобы перейти к следующему этапу — объявлению в международный розыск, подаче ходатайств о задержании и дальнейших попыток экстрадиции.
"Я не признаю себя виновным. Считаю это дело политически мотивированным и искусственно сконструированным. Я не скрываюсь. Я законно проживаю в Германии по адресу, который давно и точно известен украинским правоохранительным органам», — подчеркнул он.
Также экс-чиновник подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности сотрудничать со следствием в правовом поле, участвовать в процессуальных действиях и предоставлять необходимые объяснения.
Что известно о махинациях с «зеленым тарифом»?
Напомним, в январе стало известно, что НАБУ подозревает Ростислава Шурму в организации схемы хищения 141 млн грн. По данным следствия, подконтрольные ему солнечные станции на оккупированной части Запорожской области подавали фейковые данные о генерации, получая выплаты от государства по «зеленому тарифу». Расследования указывают на то, что Шурма через влияние на энергосектор обеспечивал финансирование собственного бизнеса, который фактически работал на нужды оккупантов и их промышленности.
После увольнения из Офиса президента Шурма выехал в Европу. Летом 2025 года НАБУ провело обыски в его доме под Мюнхеном, сейчас он находится в Австрии.
В феврале МВД объявило в розыск Ростислава Шурму и его брата Олега. Их подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.