Макрон анонсировал дополнительные системы SAMP/T для Украины: сколько и чем они особенные

Украина получит от Франции системы противовоздушной обороны SAMP/T с усиленными характеристиками. Сейчас они проходят модернизацию.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил на пресс-конференции 17 ноября.

Макрон заявил, что оборонное соглашение между Украиной и Францией предусматривает поставку Киеву перспективных систем ПВО SAMP/T, которые сейчас проходят модернизацию.

Французский лидер отметил, что Украина первой получит эти улучшенные системы, и это произойдет даже раньше его государства.

«Относительно приобретения новых систем противовоздушной обороны SAMP/Т последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта именно разработка сможет быть первой развернута в Украине. Характеристики этой системы Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики», — рассказал Макрон.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страна получит от Франции восемь систем SAMP/T.

Напомним, Зеленский и Макрон подписали 17 ноября в Париже декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонного оборудования. Согласно документу, Украина получит возможность приобрести такое военное оборудование: 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года, системы SAMP-T, радары, ракеты класса «воздух-воздух» и авиабомбы. Уже в этом году также стартуют совместное производство дронов-перехватчиков и работа над критическими компонентами для украинских беспилотников.