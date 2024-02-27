Макрон анонсировал "коалицию для глубоких ударов" для Украины: о чем идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что страны-партнеры создадут коалицию для поставок Украине ракет средней, большой дальности и бомб.

Об этом сообщает Le Monde.

Как заявил Макрон после пресс-конференции в Париже по поддержке Украины, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и следовательно ракет средней и большой дальности и бомб".

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"В течение следующих 10 дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели много европейских и неевропейских стран, у которых есть боеприпасы", – сообщил французский лидер.

Он призвал европейцев "производить больше" соответствующего вооружения.

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Макрон напомнил, что для помощи Украине ранее было создано восемь коалиций, каждая из которых занимается определенными видами вооружения. Анонсированная президентом Франции коалиция станет уже девятой.

Политик также сообщил, что представители большинства стран на спецсаммите в Париже заявили о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.

Напомним, накануне в немецком правительстве объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине: артиллерийские снаряды, дроны, машины разминирования, материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

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