ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Макрон анонсировал переговоры в Париже по гарантиям безопасности для Украины: подробности

Макрон анонсировал работу над гарантиями безопасности Киева.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Франция и НАТО готовят новую платформу для обсуждения долгосрочного мира в Украине. Переговоры по предоставлению Киеву надежных гарантий безопасности начнутся в Париже уже в январе 2026 года.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам президента Франции, будущие консультации станут логическим продолжением работы, начатой в рамках коалиции желающих. Основной целью инициативы является создание условий для «крепкого и продолжительного мира».

«С января в Париже мы продолжим работу, начатую в этом формате, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности, являющиеся условием крепкого и длительного мира», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что пока Российская Федерация не прекращает вооруженную агрессию, Франция и союзники будут обеспечивать непрерывную поддержку украинскому сопротивлению.

«Пока Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и сопротивляться. Она может рассчитывать на нас и сегодня, и завтра», — добавил Президент Франции.

Напомним, французская сторона заявила, что президент России Владимир Путин «желает» поговорить со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Решение о том, на каких условиях это может быть сделано, будет принято «в ближайшие дни».

Ранее сообщалось, что Макрон заговорил о возможности возобновления переговоров с Владимиром Путиным. Все из-за провала мирного плана США.

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie