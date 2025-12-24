Макрон анонсировал переговоры в Париже по гарантиям безопасности для Украины: подробности

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Франция и НАТО готовят новую платформу для обсуждения долгосрочного мира в Украине. Переговоры по предоставлению Киеву надежных гарантий безопасности начнутся в Париже уже в январе 2026 года.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам президента Франции, будущие консультации станут логическим продолжением работы, начатой в рамках коалиции желающих. Основной целью инициативы является создание условий для «крепкого и продолжительного мира».

«С января в Париже мы продолжим работу, начатую в этом формате, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности, являющиеся условием крепкого и длительного мира», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что пока Российская Федерация не прекращает вооруженную агрессию, Франция и союзники будут обеспечивать непрерывную поддержку украинскому сопротивлению.

«Пока Россия продолжает свою агрессию, Украина продолжает бороться и сопротивляться. Она может рассчитывать на нас и сегодня, и завтра», — добавил Президент Франции.

Напомним, французская сторона заявила, что президент России Владимир Путин «желает» поговорить со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Решение о том, на каких условиях это может быть сделано, будет принято «в ближайшие дни».

Ранее сообщалось, что Макрон заговорил о возможности возобновления переговоров с Владимиром Путиным. Все из-за провала мирного плана США.